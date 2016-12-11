15:35 11 декабря | БИАТЛОН

Антон Бабиков: "Мы не максималисты, второе место для нас не поражение"

0
0
0
4

Биатлонист Антон Бабиков после эстафеты на втором этапе Кубка мира в Поклюке отметил, что, несмотря на нестабильное выступление, россияне выглядят сильной командой на турнире. Сборная России заняла второе место на эстефете, проиграв Франции 15,7 секунды.

– Сегодня не получилось сработать чисто, – цитирует сайт СБР Бабикова. – Ощущения все равно, конечно, сложились хорошие, потому что второе место – это подиум. Нельзя, думаю, быть настолько максималистом, чтобы говорить, что для нас сегодня это поражение. Конечно, не все получилось, но для меня и для Матвея Елисеева все-таки Поклюка – новое место для соревнований. Не удалось избежать ошибок. Я думаю, что вся сборная России показывает сейчас хороший уровень, мы прогрессируем. Пусть не все складывается в каждой гонке, но мы определенно выглядим сильной командой, и это главное.

Подбодрили ли мы Матвея? Я увидел его перед встречей Антона Шипулина на финише, он, конечно, несколько расстроен, но мы все понимаем, что это биатлон. Случается всякое – бывает, что допускаешь ошибки. Матвей со стрельбой стоя прекрасно справился, сделал большой шаг вперед после ошибки лежа. Думаю, он лишь чуть-чуть себя укорит этим, но будет лишь сильнее в следующий раз.

Дополнительная информация

http://biathlonrus.com/news/2016/56553/

0
0
0
4
Материалы REN-TV

Землетрясение в Армении: все было ужаснее, чем в кино...

Оскорбил Децла на полбилетика...

На что потратят наследство Алексия II?...

Пляски на воде, или просроченные американские пироги...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (4)
Войти, чтобы оставить комментарий

maximalist

В спорте постоянно добиваются побед только максималисты, такие как Мартын..

20:01 11 декабря

maximalist

Русские - максималисты.

19:59 11 декабря

maximalist

Антон, разочаровал.

19:57 11 декабря

alex1966

Отличные парни ! Гросс молодец, хорошая команда сложилась, еще-бы Шопину и Пащенко закрепиться в основе. И главное не возвращать в основу Слепова, Малышко, Лешу Волкова.

15:56 11 декабря

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ