Антон Бабиков: "Мы не максималисты, второе место для нас не поражение"

Биатлонист Антон Бабиков после эстафеты на втором этапе Кубка мира в Поклюке отметил, что, несмотря на нестабильное выступление, россияне выглядят сильной командой на турнире. Сборная России заняла второе место на эстефете, проиграв Франции 15,7 секунды.

– Сегодня не получилось сработать чисто, – цитирует сайт СБР Бабикова. – Ощущения все равно, конечно, сложились хорошие, потому что второе место – это подиум. Нельзя, думаю, быть настолько максималистом, чтобы говорить, что для нас сегодня это поражение. Конечно, не все получилось, но для меня и для Матвея Елисеева все-таки Поклюка – новое место для соревнований. Не удалось избежать ошибок. Я думаю, что вся сборная России показывает сейчас хороший уровень, мы прогрессируем. Пусть не все складывается в каждой гонке, но мы определенно выглядим сильной командой, и это главное.

Подбодрили ли мы Матвея? Я увидел его перед встречей Антона Шипулина на финише, он, конечно, несколько расстроен, но мы все понимаем, что это биатлон. Случается всякое – бывает, что допускаешь ошибки. Матвей со стрельбой стоя прекрасно справился, сделал большой шаг вперед после ошибки лежа. Думаю, он лишь чуть-чуть себя укорит этим, но будет лишь сильнее в следующий раз.