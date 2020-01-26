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Антирекорд сборной России: 26 гонок без подиумов подряд

18:18

Сборная России установила личный антирекорд Кубков мира. По итогам этапа в Поклюке россияне не попадают на подиум уже 26 гонок подряд.

Последний раз россиянин поднимался на подиум 14 декабря: Александр Логинов стал вторым в гонке преследования в Хохфильцене.

Предыдущий антирекорд был установлен россиянами в 2016 году — 25 гонок без попаданий в тройку лидеров. Прервана она была на первом этапе Кубка мира-2016/17, когда Антон Бабиков и Максим Цветков заняли первые два места в гонке преследования.

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