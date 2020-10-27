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Допинг

Антидопинговая панель CAS аннулировала победы Устюгова на Олимпиадах в Сочи и Ванкувере

10:31
Евгений Устюгов. Фото AFP
Евгений Устюгов. Фото AFP
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Антидопинговая панель Спортивного арбитражного суда признала российского биатлониста Евгения Устюгова? виновным в нарушении антидопинговых правил, сообщает ТАСС.

Все результаты Устюгова за период с 24 января 2010 года по конец сезона-2013/14, в том числе золото в масс-старте и бронза в эстафете на Олимпиаде-2010, а также золото в эстафете на Олимпиаде-2014 в Сочи, аннулированы.

Решение может быть обжаловано в CAS в течение 21 дня.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/9824397

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