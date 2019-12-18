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Допинг

Анна Богалий: «Зачем мы сами себе все портим?»

17:53
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Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анна Богалий оценила решение Всемирного антидопингового агентства в отношении российского спорта, а также выразила мнение, что отечественные биатлонисты продолжат свои выступления на международном уровне.

— Россия — одна из основоположниц мирового биатлона, мы долгие годы задавали тон и развивали этот вид спорта, — цитирует Богалий RT. — Поэтому взять и вычеркнуть Россию нельзя. Но никому не нравится, когда пытаются утаить правду. Мы должны поступать немного по-другому, и никаких вопросов не будет. Зачем мы сами себе все портим?

Дополнительная информация

https://russian.rt.com/sport/news/699544-bogalii-rossiya-mirovoi-biatlon

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