Анна Богалий: «Зачем мы сами себе все портим?»

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анна Богалий оценила решение Всемирного антидопингового агентства в отношении российского спорта, а также выразила мнение, что отечественные биатлонисты продолжат свои выступления на международном уровне.

— Россия — одна из основоположниц мирового биатлона, мы долгие годы задавали тон и развивали этот вид спорта, — цитирует Богалий RT. — Поэтому взять и вычеркнуть Россию нельзя. Но никому не нравится, когда пытаются утаить правду. Мы должны поступать немного по-другому, и никаких вопросов не будет. Зачем мы сами себе все портим?