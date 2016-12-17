04:12 17 декабря | БИАТЛОН

Анна Богалий: "Юрлова, Акимова и Домрачева - было бы приятно увидеть на одном пьедестале молодых мам"

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Двукратная олимпийская чемпионка Анна Богалий порадовалась успеху Татьяны Акимовой в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в Нове-Место. По ее словам, она рассчитывает и на других российских биатлонисток.

– Все-таки от Акимовой не ждали такого результата. На кого еще рассчитываете из российских спортсменок? 

– Я очень жду, когда вернется Катя Юрлова. Очень тепло к ней отношусь и болею за нее. Рада, что она стала мамой. Хочется, чтобы она вернулась в биатлон, причем на свой прежний уровень. 

– Хотели бы видеть на одном пьедестале Екатерину Юрлову и Татьяну Акимову? 

– Да. А к ним еще и Дашу Домрачеву. Будет приятно увидеть на одном пьедестале молодых мам. 

​Полностью интервью Богалий - в ближайшее время в "СЭ"

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