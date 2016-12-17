Анна Богалий: "У Акимовой самый зрелый биатлонный возраст"

Двукратная олимпийская чемпионка Анна Богалий порадовалась успеху Татьяны Акимовой в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в Нове-Место. По ее словам, для спортсменки пришло время заявить о себе по-настоящему.

– Акимовой – 26 лет. Не слишком поздно для начала новой истории?

– На самом деле, это самый зрелый биатлонный возраст. Обычно в 24-26 лет приходит определенный опыт, сознание. Моя первая победа случилась в 2004 году, мне тогда было двадцать четыре с половиной. Кстати, Таня вместе с Антоном Бабиковым в прошлом сезоне признавались новичками года по версии IBU. И я верю, что Акимова может принести нам много положительных сюрпризов. Ведь вместе с Екатериной Юрловой они были самыми стабильными стрелками Кубка мира. А в биатлоне отправной точкой является стрельба. Если совладать с нервами, то тебе покорятся многие вершины. Вот видите: Тане покорилась вершина – она первая на этапе в Нове-Место. Но сегодня ей предстоит еще одно непростое испытание – уснуть со всеми этими эмоциями. Но это нужно сделать, чтобы сохранить силы на завтра. Она выступает уже не первый сезон. Пришло время заявить о себе по-настоящему.

​Полностью интервью Богалий - в ближайшее время в "СЭ"