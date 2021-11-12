Анфиса Резцова: «В сборной творится какой-то ужас! Возможно, кто-то даже платит за место в составе»

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова раскритиковала работу тренерского штаба сборной России по биатлону.

«В нашей сборной бардак уже очень давно творится, — сказала Резцова корреспонденту «СЭ» Антону Иванову. — Виктор Шашилов, исполняющий обязанности главного тренера, набрал на Кубок мира своих спортсменов. Почти все сборники не выступали на чемпионате России. Никто не видел их летней подготовки. Я не знаю, что творится в команде, какой-то ужас! Всегда был честный отбор, а сейчас черт пойми что. На первый этап Кубка мира должны ехать сильнейшие биатлонисты на данный момент».

Первый этап Кубка мира-2021/22 пройдет в шведском Эстерсунде с 27 по 28 ноября, второй этап — там же со 2 по 5 декабря.

«Нужно принимать решение по последнему контрольному выступлению, а не смотреть на то, кто нравится тренеру, а кто нет. Страшно представить, как производится отбор в команду, может быть, там даже кто-то платит. Отсюда у нас возрастной беспредел и появляется! Молодых ребят даже не пробуют и не рассматривают. У нас в сборной России все незаменимые. Так нельзя делать! Именно поэтому результаты у нас всегда будут ужасными, а на предстоящей Олимпиаде медалей нам не видать», — заявила Резцова.

На Олимпиаде-2022 в Пекине в биатлоне будут разыграны 11 комплектов медалей.