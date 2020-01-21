Анфиса Резцова: «В сборной России разлад и бардак»

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова считает, что у сборной России по биатлону большие проблемы внутри коллектива.

— Старший тренер мужской сборной Сергей Белозеров после эстафеты заявил, что Матвей Елисеев испытывает проблемы из-за поездки на «Рождественскую гонку», а Александр Логинов — из-за пропуска октябрьского сбора в Рамзау (у него тогда родился ребенок). Не кажется ли вам странным, что тренеры не предусмотрели эти моменты?

— Получается, тренерский штаб не контролирует своих ведущих спортсменов, а в команде разлад и бардак. Специалисты не работают со спортсменами достаточно тесно. Логинов поехал к ребенку, а Белозеров был даже не в курсе. Разве так можно? У них нет никакой дисциплины и ответственности.

— На ваш взгляд, это не уважительная причина?

— Да, родился ребенок, но ты можешь приехать к нему после чемпионата мира. Куда он денется? Если ты хочешь хорошо выступить на соревнованиях, то к делу нужно относиться серьезнее, дисциплина должна быть жестче. Елисеев был лучшим из россиян в общем зачете Кубка мира. Зачем он поехал на эту «Рождественскую гонку»? Это же обыкновенное шоу, — цитирует Резцову RT.

55-летняя Анфиса Резцова, кроме двух золотых олимпийских медалей в биатлоне, также имеет в своем активе золото Олимпиады 1988 года в лыжных гонках.