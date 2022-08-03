Резцова считает, что россияне отстранены от участия в международных соревнованиях на долгое время

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова считает, что российские спортсмены отстранены от участия в международных соревнованиях на долгое время.

«Мне бы хотелось, чтобы нас услышали. Абсурд или не абсурд старты без россиян? Не знаю, но хочется, чтобы все было хорошо. Полагаю, это затянется надолго», — приводит ТАСС слова Резцовой.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских спортсменов к участию в международных соревнованиях.