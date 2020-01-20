Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова рассказала, что не лезет в дела своей дочери Кристины Резцовой, выступающей в составе сборной России по биатлону.

— Я никогда не лезу в подготовку Кристины, потому что у них есть тренеры, — приводит «РИА Новости» слова Резцовой. — Могу только ее настроить и психологически поговорить. По ее интервью, у нее всегда все хорошо и нормально, хотя ничего нормального в сборной России нет. Занимать 50-е места — это нормально? Нет пока никакой стабильности и скорости. Возможно, где-то была допущена ошибка в подготовке, но после драки кулаками не машут

Немного пугает Екатерина Юрлова-Перхт. Бежать с таким количеством промахов — это не по ее раскладу. Если мы надеемся, что она будет в эстафете, то надо исправлять ситуацию, что-то с ней произошло.