Анфиса Резцова: «Не верю в успех Подчуфаровой в Словении»

Прославленная биатлонистка и лыжница, трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова высказалась о переходе Ольги Подчуфаровой в сборную Словении.

— Отчасти из-за этих проблем, возможно, из России переходят в другие сборные? Ольга Подчуфарова вот в Словению ушла.

— Подчуфарова давно не выступала, ищет себя везде и едет в Словению, чтобы оправдать свои надежды, я понимаю. Желаю ей, чтобы получилось, но сама в это не верю. У нее было несколько ярких гонок, победы, подиумы, но сказать, чтобы она глобально стала выдающейся российской биатлонисткой, нельзя.

За границу уходят, потому что видят проблемы в развитии биатлона у нас, мне кажется. Я и сама, чего скрывать, предлагала и Дарье, и Кристине уходить. В Белоруссию — там наших биатлонисток принимают. Но они отказываются, говорят, что хотят выступать здесь.

То, что наша квота сократилась после дела Васильевой, наверное, сыграло роль. Проблему с допингом у нас может решить только президент. От него зависит, что будет. Не хотелось бы, чтобы он забывал о спорте. Что в итоге получится из истории вокруг РУСАДА, не знаю. Но СБР, на мой взгляд, пора восстанавливать. (Дмитрий Кузнецов)