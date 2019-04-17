Анфиса Резцова: "Не обижаемся на Россию и не планируем никакой смены гражданства для Кристины"

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова заявила, что ее дочь Кристина не планирует менять спортивное гражданство. Ранее в интервью "СЭ" она заявила, что будет настаивать на переходе дочери в другую страну в случае ее непопадания в сборную России.

- Никакой смены гражданства для Кристины мы не планируем. И до сведения президента Федерации биатлона Владимира Драчева хочу донести: Кристина будет выступать только за сборную России. Мы с мужем рассматривали разные варианты ее будущего, но наша дочь не видит себя в составе сборной какой-либо другой страны, - приводит слова Резцовой "Труд". - Однако мы хотим, чтобы к следующему сезону Кристина готовилась в группе мужчин. Я сама когда-то работала рядом с парнями под руководством тренера Владимира Барнашова, и это привело меня к успеху.

Кристина – фанат биатлона, редкая трудяга. Поверьте, я говорю это не потому, что Кристина – моя дочь. Ей на днях исполнится 22, но она давно была готова попробовать свои силы во взрослых гонках на международном уровне. А ей не доверяют. Вот за что обидно! А на Россию мы обижаться не собираемся.

Напомним, в минушем сезоне Кристина Резцова заняла 46-е место в зачете Кубка IBU, набрав 154 очка.

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