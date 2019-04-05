Анфиса Резцова: "Логинов отсидел за других"

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова в интервью "СЭ" заявила, что российский биатлонист Александр Логинов был дисквалифицирован несправедливо. 27-летний спортсмен был отстранен на два года после того, как в ноябре 2013-го в его допинг-пробе был обнаружен эритропоэтин.

- Саша – отличный парень, мужественный и скромный. Он прикрывает собой всех: нынешнее руководство результатами, прежний состав сборной – своей несправедливой дисквалификацией. Парень отсидел за других, которых нельзя было сдавать. А вот его сдали.

– Кто сдал?

– Михаил Прохоров. Он заплатил деньги, чтобы других не трогали. Но кого-то нужно было сдать. (Андрей Шитихин)

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