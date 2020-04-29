Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова оценила будущие перемены в тренерском штабе биатлонной сборной России.

— Королькевич — это кандидатура Польховского, который берет на себя ответственность за результат. Он набирает к себе в команду тех, с кем он работал, кому доверяет. Посмотрим, получится ли у них повысить результаты женской команды. Это самое главное. Мне сложно спрогнозировать, но сомнения есть, — цитирует Резцову «Известия».

— Владимир Королькевич уже в третий раз будет руководить сборной. Предыдущая попытка в сезоне-2017/18 оказалась неудачной...

— Да, но зато он хорошо подготовил сборную в олимпийский сезон. В Сочи-2014 женщины взяли две медали (Ольга Вилухина выиграла серебро в спринте, также сборная России завоевала серебро в эстафете. — «Известия»). Сейчас о таких результатах приходится только мечтать. При этом повторюсь, что пока я не вижу какого-то оптимального варианта тренерского штаба как для мужской, так и женской сборной.

— Если Минспорт не утвердит кандидатуру Польховского в качестве главного тренера, есть ли смысл сохранять нынешний тренерский штаб? В том числе старшего тренера женской команды Виталия Норицына?

— Я бы хотела, чтобы Виталий остался в тренерском штабе, но в помощники ему нужен многоопытный специалист. При всем уважении, Норицын еще молодой тренер, и ему сразу дали очень высокую нагрузку. Сильный помощник ему точно не помешает. А так при нем многие девушки достигли прогресса и выступают более или менее...

— У вице-президента СБР Сергея Чепикова была идея включить в тренерский штаб специалиста по лыжной подготовке, возможно, бывшего титулованного лыжника. Это эффективная мера?

— Я добилась результатов в обоих этих видах спорта и могу сказать, что привлечение тренера по лыжным гонкам вряд ли поможет биатлонистам. Все-таки это две совершенно разные дисциплины, со своими тонкими особенностями и спецификой.

— В сезоне-2017/18 с женской командой работал олимпийский чемпион 1988 года по лыжным гонкам Михаил Девятьяров...

— При всем уважении к Михаилу Талгатовичу, он был олимпийским чемпионом в «классике». Никогда не бегал коньковым стилем. И спрашивается, как он мог подготовить сборную страны по биатлону? Честно, это был какой-то неоправданный ход. Результаты это только подтвердили.