Анфиса Резцова: «Когда Норицына убрали, можно сказать пнули под одно место, многие девочки возмутились»

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова в интервью «СЭ» рассказала о своем отношение к новому старшему тренеру женской сборной России по биатлону Михаилу Шашилову.

— Когда Кристина Резцова присоединится к сборной?

— Честно, я не знаю. Она взрослая девочка и сама за себя отвечает. Она была готова продолжить работать с Виталием Норицыным (экс-старший тренер женской сборной). Когда его убрали, можно сказать пнули под одно место, многие девочки возмутились. Они неплохо с ним работали, у них было взаимопонимание. Да, результат добивались не всегда, но скажите мне, какой тренер в последние годы работал лучше, чем Виталий?

— У ряда экспертов есть сомнения, что Польховский и Шашилов могут работать вместе...

— Я хочу сказать, что они два разных человека. У Польховского есть большой опыт взаимодействия со спортсменами сборной, он знает эту кухню от и до. Валерий Николаевич — дипломат, очень гибкий человек, способный чувствовать, вникать в проблемы спортсмена. У Шашилова практически нет опыта работы в сборной. Да, он тренировал второй состав, совсем немного работал с первым. Как он себя поведет в новой роли — загадка. Он — жесткий, своеобразный тренер. С ним не так просто находить общий язык.

Лично мне не нравится, что Михаил Викторович делает основной акцент на своих, свердловских спортсменов. Если тебя назначили тренером сборной, то будь любезен, работать со всеми одинаково. С первого дня всех узнать, прочувствовать, что и кому нужно, поставить конкретные задачи. А не так, я сначала со своими, потом со всеми остальными. Могу сказать, что благодарна Шашилову за совместную работу. В свое время я делала первые шаги в биатлоне под его руководством. Но сейчас — я его не понимаю. (Тимур Ганеев)