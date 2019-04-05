Анфиса Резцова: "Буду настаивать на переходе Кристины в другую страну, если не получится попасть в сборную России"

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова в интервью "СЭ" заявила, что ее дочь Кристина должна дойти до олимпийской медали в ближайшие три года. Экс-спортсменка также добавила, что если 22-летняя биатлонистка не сможет попасть в сборную России, то она будет настаивать на переходе в другую страну.

- Кристина не слабее никого. В ближайшие три года она должна дойти до своей олимпийской медали. И буду настаивать на том, чтобы она работала в группе Валерия Брагина вместе с парнями. Я сама в свое время работала с мужчинами под руководством Владимира Барнашова, это мне очень сильно помогало.

– Из группы Виталия Норицына путь в основу короче.

– Так он предлагал ей уже перейти к нему. Но почему сейчас? Потому что она проходит в команду. Взял бы в прошлом сезоне, когда ей совсем чуть-чуть не хватило для того, чтобы отбор пройти. Так что Кристина будет с Брагиным, хотя хочет к Норицыну.

– А если не получится вновь попасть в сборную России?

– Тогда уйдем. Я уже буду настаивать на переходе в другую страну. Проблема в том, что Кристина сама этого не хочет. Она намерена в России все доказать. Но долго ждать мы не будем. (Андрей Шитихин)

Полная версия скандального интервью Резцовой - скоро в "СЭ"