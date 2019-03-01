Андрей Вьюхин: "Стрельба меня часто подводит"

Россиянин Андрей Вьюхин, ставший вторым в спринте на этапе юниорского кубка IBU в Шушене, прокомментировал в интервью пресс-службе IBU свое выступление, а также рассказал, что нужно, чтобы сократить число ошибок при стрельбе.

Я имею стабильный сильный ход в сезоне, но стрельба меня часто подводит. Из-за нее я не отобрался на чемпионат мира и чемпионат Европы, так что это мой последний международный старт в сезоне, где мне нужно было показать свой максимум. Я счастлив, что у меня есть медаль, но я не доволен своей работой на рубеже. Особенно из положение стоя, – сказал Вьюхин.

– Как вы работаете над ошибками на рубежах?

– Пока я не могу справиться с эмоциями. Но считаю, что со временем я буду больше работать, и успех придет.