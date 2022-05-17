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Хованцев — об уходе Васнецовой: «Каринцев вкладывал много в своих воспитанников. Я на его стороне»

Хованцев заявил, что поддерживает сторону тренера Каринцева в ситуации с Васнецовой
Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Экс-тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на слова бывшего тренера Валерии Васнецовой Иннокентия Каринцева о переходе спортсменки из сборной Пермского края в команду Ямало-Ненецкого автономного округа.

«У личного тренера всегда есть доля разочарования и обиды, когда спортсмен совершает переход. Каринцев во всех своих воспитанников вкладывал очень много, он полностью отдавался работе. Конечно, ему обидно. С другой стороны, спортсмены тоже имеют право на улучшения условий. Может быть, Валерия с кем-то дружит. Но я тут на стороне Каринцева. Ситуация всегда будет выглядеть некрасиво. Даже если она там материально лучше будет обеспечена. Но таких ситуаций много», — сказал Хованцев «СЭ».

Ранее Каринцев сравнил ситуацию Васнецовой с уходом родного ребенка.

В прошлом сезоне 24-летняя Васнецова заняла 40-е место в общем зачете Кубка мира.

Сборная России по биатлону
Анатолий Хованцев
Валерия Васнецова
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