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Анатолий Хованцев: «За золото можно было бороться»

16:14
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Главный тренер сборной России Анатолий Хованцев оценил выступление женской команды в эстафете на этапе Кубка мира в Хохфильцене. Россиянки заняли второе место.

— За золото можно было бороться, — цитирует Хованцева ТАСС. — Юрлова, как мне кажется, очень быстро начала и на первых двух кругах даже выиграла по скорости у соперницы, но на последний сил не хватило. Думаю, по скорости она дальше будет быстрее, у нее сейчас наблюдается рост формы.

В целом результат хороший: Куклина сегодня на финише даже начала догонять Доротею Вирер, Резцова отлично провела гонку. Думаю, что мы заняли заслуженное место. На сегодня этот состав является оптимальным, но у нас еще есть резерв на Кубке IBU.

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/7348915

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