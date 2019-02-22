Анатолий Хованцев: "Состав на ЧМ практически есть"

Главный тренер сборной России Анатолий Хованцев высказался о составе национальной команды на чемпионате мира-2019. Турнир пройдет в шведском Эстерсунде с 7 по 17 марта.

– Состав практически есть, – приводит "РИА Новости" слова Хованцева. - На чемпионате Европы нет Евгения Гараничева и Александра Поварницына, которые будут на сборе в Санкт-Петербурге. У Гараничева были хорошие результаты по сезону. По Поварницыну… Мы говорили, что будем определять состав по американским этапам и чемпионату Европы. В общем, состав – Александр Логинов, Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Дмитрий Малышко, Александр Поварницын. Это пять. И скорее всего Максим Цветков и Антон Бабиков.

Бабиков с чемпионата Европы отправляет в Отепя на этак Кубка IBU. Показывает хороший результат, будем рассматривать. Сбор начнем вот озвученной шестеркой. Если Бабиков будет в хорошем состоянии, то подключаем его. В принципе, весь круг кандидатов у нас задействован. Будет этап Кубка IBU и Универсиада, откуда мы сможем кого-то взять, если будет такая необходимость.

На Универсиаду у нас едет Никита Поршнев, будет там Эдуард Латыпов. Если будет необходимость, то можно взять оттуда, - заметил специалист. – Из молодых в Отепя у нас будут стартовать Карим Халили, Игорь Малиновский и Ильназ Мухаметзянов. Посмотрим. Также посмотрим, как пробежит Семен Сучилов в спринте и пасьюте.

Среди девочек будем выбирать, кто побежит индивидуальную гонку, а кто – спринт. Скорее всего, Светлана Миронова будет рассматриваться только на спринт и, возможно, эстафету. Остальные – пока не знаю. В "индивидуалке" могут и Ирина Старых, и Евгения Павлова, и Екатерина Юрлова, и Виктория Сливко. В спринте Миронова кого-то заменит. Пока думаем так. Из кандидатов - Анастасия Морозова, которая восстанавливается после болезни, Сливко, Васильева, которая хорошо выступала. Они поедут на Кубок IBU, мы будем добирать оттуда, - заключил он. - У девочек команда вырисовывается. То есть те 4-5 человек, из которых придется выбирать. Это Старых, Юрлова, Павлова, Миронова, Васильева. Это пять. Далее Сливко, Кайшева и Морозова, из которых будем выбирать.