Анатолий Хованцев: "Сборная России добиралась до Осло на комфортабельном автобусе"

Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев заявил, что национальная команда с комфортом добралась до Осло, где состоится заключительный этап Кубка мира. Спортсмены приехали в Норвегию из шведского Эстерсунда, где с 7 по 17 марта проходил чемпионат мира.

- Уже провели здесь две тренировки, команда в хорошем, рабочем настроении, - приводит ТАСС слова Хованцева. - То, что писали про восьмичасовой переезд, что сборная добиралась чуть ли не стоя - это глупости. Обычный переезд, который прошел хорошо, у нас был комфортабельный автобус, у каждого спортсмена было по два сидения, все могли спокойно лежать или ходить по автобусу.

Напомним, этап в Холменколлене (район Осло) пройдет с 21 по 24 марта.

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