Анатолий Хованцев: «Результат меня не устраивает»

Тренер сборной России Анатолий Хованцев подвел итог выступления мужчин в спринте на этапе Кубка мира в Рупольдинге. Россияне не смогли пробиться в десятку лучших.

— Сам результат не совсем ожидаемый, — признался тренер в интервью «Матч ТВ». — Они должны были быть ближе. Надо поговорить с ребятами, еще не успел. Были ли те же проблемы, что вчера у девочек с лыжами?

Последним выстрелом Елисеев промахнулся. Просто не повезло. Чуть-чуть габарит не прошел.

Результат меня не устраивает. Надо спрашивать, какие проблемы были во время гонки. Два штрафных круга на стойке при таких погодных условиях — так нельзя.

Разгон у Логинова был достаточно хороший, Елисеев два круга продержался очень хорошо. По составу эстафеты будем решать позже.