Анатолий Хованцев: «Почему из сборной должны уходить Истомин и Норицын? Они грамотно работали»

Бывший главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев в интервью «СЭ» высказался о своем уходе с поста и назначении на него Валерия Польховского. В пятницу правление СБР рекомендовало назначить Польховского на должность. С декабря 2019 года он занял пост вице-президента СБР.

— Я понимал, к чему движется дело. Мы же не глупые, понимали, что когда Польховского назначили, — сказал Хованцев. — Думаю, даже если бы на чемпионате мира выступили лучше, взяли медаль в эстафете, где были шансы, в какой-нибудь женской гонке, механизм был уже запущен, все было предопределено. Совет Польховскому — воспитывать своих тренеров, а не приглашать людей из-за рубежа. Когда мы заходили на должность, говорили, что надо воспитывать молодую поросль. Завершить не дали. Но почему из сборной должны уходить Истомин, Норицын? Они грамотно работали.

Меня уволили по интернету, ничего не сказав, узнал из новостей. Но сейчас же коронавирус, все онлайн. Все логично. Видимо, увольнения у нас будут происходить теперь так. (Дмитрий Кузнецов)