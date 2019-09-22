Главный тренер сборной России Анатолий Хованцев прокомментировал ситуацию с лидером команды Александром Логиновым. Летом биатлонист отказывался подписывать контракт с СБР на предстоящий сезон. Его партнеры по команде Дмитрий Малышко, Антон Бабиков и Матвей Елисеев также выражали недовольство соглашением, которое уже подписали. Договориться сторонам удалось только в конце августа на заседании правления СБР.

— Нет, на тренировочном процессе это никак не отразилось. Просто у этой истории был завышенный фон, все было преподнесено так, словно это был бунт в команде. Я же считаю эту ситуацию обычным рабочим моментом. Пытались же все представить так, словно спортсмены требовали денег, но на самом деле все было иначе, — цитирует ТАСС Хованцева. — Сильно это нашей работе не мешало, потому что все планы выполнялись, тренировочный процесс проходил без срывов.