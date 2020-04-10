Анатолий Хованцев: «Непонятно, откуда СБР возьмет деньги на иностранных тренеров»

Бывший главный тренер российских биатлонистов Анатолий Хованцев в интервью «СЭ» рассказал о финансовых проблемах в сборной.

— Зарплату мне не платят с ноября. У нас есть ставка в Центре спортивной подготовки Минспорта, там все нормально. Но доплаты, которую обычно всегда обеспечивал СБР, нет. Объясняют тем, что нет поступлений.

— Денег нет, но вы держитесь?

— Типа того, да.

— Вы один в такой ситуации?

— Нет. Не могу оценить, сколько конкретно человек, но вы, например, можете набрать Норицыну. Не знаю, что имеет в виду Польховский, когда говорит об иностранных тренерах. Денег нет, откуда их будут брать, непонятно.

В этом сезоне вообще были разные неурядицы, связанные с финансами. Раньше организацией сборов, сметами занимался Дмитрий Рочев, а теперь Сергей Голиков взял это на себя (Голиков — исполнительный директор СБР, Рочев — его заместитель. — Прим. «СЭ») В итоге денег нет, и вместо новогодних сборов в Хохфильцене на удобной высоте 800 и 1100 метров мы едем в Обертиллиах на 1450. Только акклиматизация началась — едем на этапы Кубка мира. Конечно, результата там нет. И скомканная подготовка сказалась на результатах на чемпионате мира. (Дмитрий Кузнецов)