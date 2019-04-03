Анатолий Хованцев: "Мы не смогли подготовить конкуренцию основной четверке мужской команды"

Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев заявил, что в минувшем сезоне его штаб не смог подготовить конкуренцию основной четверке мужской команды: Александру Логинову, Дмитрию Малышко, Евгению Гараничеву и Матвею Елисееву. Он также добавил, что в следующем году резерв национальной команду будет состоять только из молодых спортсменов.

- Если говорить объективно, мы не смогли подготовить конкуренцию основной четверке мужской команды, - приводит слова Хованцева РИА Новости. - Не подготовили молодых спортсменов, которые могли бы стабильно конкурировать с лидерами. Взяли, например, Эдуарда Латыпова. Для него это был такой стресс, что он аж ходил вприпрыжку. Из-за того, что смог отобраться в команду. Ребята растут, но им нужно больше стартов.

В следующем сезоне мы постараемся резерв составить только из молодых спортсменов. Хотим привлечь Андрея Вьюхина, Вячеслава Малеева, Ильназа Мухамедзянова. И Василия Томшина с Игорем Малиновским, которые уже в прошлом году готовились с основной командой, тоже будем привлекать.

Напомним, в минувшем сезоне два российских биатлониста попали в топ-15 общего зачета Кубка мира: Логинов стал вторым, а Гараничев - 15-м.

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