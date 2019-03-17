Анатолий Хованцев: "Мы должны были заставлять Гараничева бежать насильно?"

Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев высказал свое мнение по поводу отказа Евгения Гараничева участвовать в эстафете на чемпионате мира. Россияне в итоге стали третьими.

– Как вы все-таки отреагировали на отказ Гараничева бежать эстафету?

– У меня не было негативной реакции, я не разозлился на него. Спортсмен вправе отказаться, если чувствует себя не совсем уверенно.

Другое дело, что все эстафеты по ходу сезона он пробежал хорошо, стрельба была на высоком уровне, и я не видел предпосылок к тому, что здесь у него не получится. Просто начали подогревать информацию в СМИ, задавать вопросы по поводу того, нужен ли он эстафете.

– Но он не подставил команду?

– С учетом того, что Поршнев провалился в эстафете, можно говорить, что подставил.

– А вы, как главный тренер, могли бы настоять на участии Евгения?

– Я бы не стал делать этого. Потому что в случае плохой стрельбы он мог бы сказать, что его заставили выступать, хотя он предупреждал тренеров, что не готов. Если спортсмен говорит, что у него есть неуверенность, мы должны заставлять его насильно?