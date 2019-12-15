Биатлон
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Биатлон

Анатолий Хованцев: «Бабиков не попал бы в состав эстафеты»

21:41
Теги:

Главный тренер сборной России Анатолий Хованцев заявил, что Антон Бабиков не попал бы в состав эстафетной команды на этапе Кубка мира в Хохфильцене, даже если бы остался в расположении сборной.

— Слишком большим у него было отставание ходом. Компенсировать такой проигрыш нелегко, — цитирует Хованцева ТАСС.

Сборная России в составе Матвея Елисеева, Эдуарда Латыпова, Дмитрия Малышко и Александра Логинова уступила победителям гонки норвежцам больше двух минут.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир