Анастасия Загоруйко: "На "стойке" было очень тяжело, пульс зашкаливал"

Биатлонистка Анастасия Загоруйко после финиша эстафетной гонки на этапе Кубка мира в Поклюке (Словения) отметила, что особенно тяжело ей пришлось на стрельбе из положения стоя. По словам россиянки, она настраивалась на хорошую стрельбу, но пульс на последнем огневом рубеже сильно зашкаливал.

– Задача была пройти так, как я могу, - сказала Загоруйко во флеш-интервью после финиша гонки. - Рвать куда-либо не было смысла. Сама я настраивалась сработать на огневых рубежах, особенно после моих предыдущих неудачных стрельб. С "лежкой" справилась, на "стойке" было очень тяжело, пульс зашкаливал. До сих пор очень тяжело, отдышаться не могу. Я пыталась догнать Марту Ольсбу, на подъеме казалось, что приближаюсь. Но просто не хватило сил.

Российская эстафетная четверка в составе Ольги Подчуфаровой, Татьяны Акимовой, Светланы Слепцовой и Анастасии Загоруйко финишировала на 6-й позиции.