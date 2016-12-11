Анастасия Загоруйко: "На "стойке" было очень тяжело, пульс зашкаливал"

Биатлонистка Анастасия Загоруйко после финиша эстафетной гонки на этапе Кубка мира в Поклюке (Словения) отметила, что особенно тяжело ей пришлось на стрельбе из положения стоя. По словам россиянки, она настраивалась на хорошую стрельбу, но пульс на последнем огневом рубеже сильно зашкаливал.
– Задача была пройти так, как я могу, - сказала Загоруйко во флеш-интервью после финиша гонки. - Рвать куда-либо не было смысла. Сама я настраивалась сработать на огневых рубежах, особенно после моих предыдущих неудачных стрельб. С "лежкой" справилась, на "стойке" было очень тяжело, пульс зашкаливал. До сих пор очень тяжело, отдышаться не могу. Я пыталась догнать Марту Ольсбу, на подъеме казалось, что приближаюсь. Но просто не хватило сил.
Российская эстафетная четверка в составе Ольги Подчуфаровой, Татьяны Акимовой, Светланы Слепцовой и Анастасии Загоруйко финишировала на 6-й позиции.
maximalist
Вот он - ставленник пихлера. Это Спорт Экспресс. 23:17 18 марта 2014 | БИАТЛОН Вольфганг Пихлер: "Касперович достоин возглавить женскую сборную" Старший тренер женской сборной России Вольфганг Пихлер после отказа продолжить работу с командой назвал наиболее достойного кандидата на этот пост. По словам немецкого специалиста, его место должен занять Александр Касперович. – Наиболее достойным кандидатом на пост старшего тренера женской сборной России считаю Александра Касперовича, – передает "Весь спорт" слова Пихлера. – Я считаю, что этот тренер является большим профессионалом своего дела, и это выражается во всем. Он очень гибок во взглядах, компромиссен и всегда готов уделить внимание чужой точке зрения. При этом у Касперовича большой опыт, собственный подход к организации работы и всегда твердая позиция. Это специалист, готовый предложить собственную программу работы, но при этом, не следующий слепым убеждениям, не конфликтный и готовый к взаимодействию с разными людьми, учитывая их взгляды и потребности. Я не скрываю своего мнения, но это сугубо мой индивидуальный взгляд.
19:33 11 декабря
Catch
В ИБУ, или лучше Ижевскую винтовку. Там твой уровень.
18:35 11 декабря
maximalist
Настя, хорошо. Свою работу выполнила.
18:12 11 декабря
Никто62
Да это не на спине лежать.Трудиться надо бы уже начинать.
18:03 11 декабря