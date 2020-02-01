Анастасия Шевченко выиграла спринт на юниорском чемпионате мира

Россиянка Анастасия Шевченко выиграла спринтерскую гонку на юниорском чемпионате мира в Ленцерхайде (Швейцария).

Второе место заняла норвежка Аасне Скреде. Третье — болгарка Милена Тодорова.

Ленцерхайде (Швейцария)

Юниорский чемпионат мира

Юниорки

Спринт. 7,5 км

1. Анастасия Шевченко (Россия) — 23.19, 3 (0 штрафных кругов).

2. Аасне Скреде (Норвегия) — отставание 40,9 (1).

3. Милена Тодорова (Болгария) — 48,4 (3)...

10. Анастасия Гореева (Россия) — 1.29,2 (1)

11. Анастасия Халиуллина (Россия) — 1.32,0 (1)...

44. Алина Кудисова (Россия) — +2.57,2 (4)