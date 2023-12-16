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Сегодня, 14:10

Анастасия Шевченко раскрыла секрет успеха группы Шашилова

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Российская биатлонистка Анастасия Шевченко рассказала «СЭ», в чем она видит секрет успеха свердловских спортсменок из группы Михаила Шашилова.

Подопечные Шашилова заняли весь пьедестал в гонке преследования на этапе Кубка Содружества в Уфе. Победу одержала Тамара Дербушева, второе место заняла Анастасия Шевченко, бронза — у Ирина Казакевич.

— На финише плакала или мне показалось?

— Наверное, это слезы от мороза все-таки. Я счастлива, что так получилось. Смогла справиться с четырьмя рубежами.

— Тяжело было справиться?

— Во-первых, боковое солнце немножко смещает поправку. Плюс, как мне показалось, коврики немного скользкие. Все равно удалось справиться. На последнем рубеже сделала все, чтобы получился ноль.

— Волнения не было на последнем рубеже?

— Нет. Я себе говорю, что просто, Насть, сделай все, как ты умеешь на тренировке. Я встала спокойно и стрельнула.

— Объясни успехи свердловской команды в Уфе?

— Мне кажется, что это морозная гонка в Тюмени. Многие не захотели бежать, а мы наоборот в тот день подготовились. Приняли решение, что лучше сбегать масс-старт, чтобы в толпе подергаться, увидеть друг друга, чтобы в стрельбе в контакте все попробовать.

— В минус 40 в Тюмени тоже выходили на тренировку?

— Нет. Мы так не рискуем. В минус 25 стараемся не выходить. Все равно дает эффект на дыхательные пути. Мы занимались в зале и на станках делали работы, — сказала Шевченко «СЭ».

Биатлон
Анастасия Шевченко
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