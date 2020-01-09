Анастасия Поршнева: «Почувствовала разницу в скорости по сравнению с Кубком IBU»

Российская биатлонистка Анастасия Поршнева поделилась впечатлениями от выступления в спринте на этапе Кубка мира в Оберхофе. Поршнева показала 29-й результат с одним промахом.

— Лыжи работали достаточно хорошо, но тут сложные погодные условия. Трасса разбивается. Я перед стартом получила рекомендации от сервис-бригады собирать крайние радиусы, на них скольжение должно быть лучше. Я старалась на трассе идти по внешним радиусам, чтобы как можно больше скользить. Если заходить в центр, лыжи начинали останавливаться.

— У нас серьезное отставание от соперниц. Ходом полторы-две минуты. Если не пенять на лыжи, в чем причина?

— Могу сказать за себя: я приехала с Кубков IBU и почувствовала большую разницу скорости ана трассе. Я начала в своем режиме, как делала до этого. Но если я продолжу выступать на Кубке мира, то буду набирать форму.