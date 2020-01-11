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Анастасия Поршнева: «Бросились догонять лидеров. Наверное, это захлестнуло»

15:01
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Российская биатлонистка Анастасия Поршнева подвела итоги второго этапа эстафеты на Кубке мира в Оберхофе.

— Резцова передала эстафету с большим отрывом, пошли группой, бросились в погоню догонять лидеров, — сказала Поршнева в эфире телеканала «Матч ТВ». — Наверное, это захлестнуло. Что расстраиваться, нужно делать выводы из всего происходящего. Если каждый раз грустить, все это внутри держать, ни к чему хорошему это не приведет. Иностранные спортсмены даже после плохих стартов улыбаются. Для меня это хороший пример.

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