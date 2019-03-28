Анастасия Меркушина: "Буду и дальше работать под руководством своего отца"

Украинская биатлонистка Анастасия Меркушина призналась, что ничего не хочет менять в своей подготовке к следующему сезону. 24-летняя спортсменка добавила, что в этом году ее выступления на этапах Кубка мира и на чемпионате мира получились достаточно ровными.

- Если анализировать гонки, то можно увидеть, что результат не был каким-то сверхъестественным, - приводит слова Меркушиной Xsport.ua. - Те же секунды, которые я проигрывала по сезону, остались и на чемпионате мира. Там я плюс-минус скинула 10 секунд отставания ходом, была отличная работа сервисной команды, поэтому и получился результат.

Пока что не получается бежать все гонки ровно, поэтому надо настраиваться на какие-то отдельно. Но такого, что я бежала плохо, потом хорошо, потом снова плохо, в этом сезоне не было. Вообще, он был достаточно ровный, где-то по стрельбе не получилось, где-то со здоровьем проблемы были, но в принципе я довольна, что он прошел достаточно ровно.

В этом году я просто работала, старалась выйти на свое плато, вернулась к тем кондициям, в которых была до этого. Восстановилась скажем так, и теперь с этого плата нужно двигаться вперед, делать нагрузку. И уже теперь, когда более-менее стабильное состояние, можно как-то работать. Поэтому план не был на один год, он рассчитан до Олимпиады. Больше я ошибок не повторю, менять я ничего не собираюсь. Буду и дальше готовиться под руководством отца.

Меркушина заняла 35-е место в общем зачете Кубка мира, набрав 213 очков. На чемпионате мира в шведском Эстерсунде она завоевала бронзу в женской эстафете.

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