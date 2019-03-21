Анастасия Кузьмина: "Завершу карьеру в личных гонках, но могу помогать сборной в эстафетах"

Словацкая биатлонистка Анастасия Кузьмина заявила, что рассматривает вариант участия в эстафетных гонках в следующем году. Ранее 34-летняя спортсменка говорила, что завершит карьеру по окончании текущего сезона.

- Я завершу карьеру в личных гонках, - приводит слова Кузьминой Sport.cz. - Но рассматривают вариант участия в эстафетах в составе сборной еще на протяжении года, или до тех пор, пока не будет найдена четвертая биатлонистка, которая заменит меня.

Напомним, Кузьмина является трехкратной олимпийской чемпионкой, а также чемпионкой мира-2019 в спринте.

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