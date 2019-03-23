Анастасия Кузьмина: "Рада, что смогла выкарабкаться после болезни"

Словацкая биатлонистка Анастасия Кузьмина заявила, что болезнь сказалась на ее выступлении на чемпионате мира в шведском Эстерсунде. 34-летняя спортсменка завоевала одну медаль - золото в спринте.

- С ходом сейчас все в порядке, - приводит слова Кузьминой Калашников Media. - Та болезнь, которая меня немного сдержала перед чемпионатом мира, наверное, это была суперкомпенсация. Потому что подготовка к чемпионату мира была очень интенсивная. Но вот здоровье немного подвело, и пошел спад, который получилось использовать в правильном направлении. Удалось успеть пробежать хорошо в спринте.

Потом был недостаток качественной работы в гонках на рубеже, был виден пробел, какая-то неуверенность, несобранность. В связи с тем, какое было состояние, боролись буквально до конца. Какой-то еще вирус. В конце концов пропал голос, еще и кашель появился, очень рада, что смогла выкарабкаться из этого.

Напомним, Кузьмина выиграла спринт на этапе Кубка мира в норвежском Холменколлене.

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