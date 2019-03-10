Анастасия Кузьмина: "Главное теперь – выйти на эстафету. Ведь у Словакии только четыре девчонки..."

Трехкратная олимпийская чемпионка Анастасия Кузьмина, скорее всего, пропустит индивидуальную гонку, чтобы поправить свое здоровье антибиотиками.

По словам словацкой спортсменки, главное для нее на этом чемпионате мира – выйти на старт эстафеты, передает из Эстерсунда спецкор "СЭ" Владимир Иванов. На этом турнире 34-летняя Кузьмина выиграла золото в спринте.

– По сравнению со спринтом лучше стало только в том плане, что появился голос, – призналась Кузьмина. – В остальном – все непросто. Ведь даже лечение провести непросто. Но теперь все идет к тому, что нужны более серьезные меры. Похоже, придется пить антибиотики и пропускать индивидуальную гонку. Состояние ухудшается. А самое главное сейчас – подвести себя к эстафете. У нас только четыре девчонки, и я не могу подвести команду. Главное – выйти там. А с масс-стартом уже как получится.​

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