Анастасия Кузьмина: "Это мой заключительный сезон. Решение окончательное"

Словацкая биатлонистка Анастасия Кузьмина вновь подтвердила, что текущий сезон станет последним в ее карьере. 34-летняя спортсменка выиграла малый Хрустальный глобус в спринтерском зачете Кубка мира.

- Окончательно ли я решила завершить карьеру? Да, конечно, - приводит слова Кузьминой Калашников Media. - Я могла бы закончить после Олимпиады в прошлом году, очень много планировали и думали об этом.

Но я рада, что все-таки чаша весов перевесила в правильном направлении, и мы решили остаться еще на один сезон. Это был неплохой сезон, было здорово, было много успешных выступлений. Я думаю, все не напрасно.

Напомним, Кузьмина является трехкратной олимпийской чемпионкой, а также чемпионкой мира-2019 в спринте.

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