Анастасия Кузьмина: "Благодарна тем, кто поддерживал, и тем, кто бросал полено под ноги"

Словацкая биатлонистка Анастасия Кузьмина рассказала, что она чувствует после завершения карьеры.

- Все еще переполняет волнение. Не знаю, можно ли говорить об облегчении. Но есть понимание того, что сейчас – время закончить. Меня переполняет радость, что я делаю это именно здесь, на тюменской земле. Очень благодарна тем людям, кто поддерживал меня на протяжение всей карьеры. И даже тем, что, как говорится, бросал полено под ноги. Я вставала, отряхивалась и шла дальше, - цитирует спортсменку "Тюменская арена". - Спасибо тем, кто держал за меня кулачки. Болел и желал удачи, переживал после поражений. Здорово понимать, что биатлон – большая семья. Приятно ощущать себя ее частью.

Анастасия Кузьмина - трехкратная олимпийская чемпионка, чемпионка мира-2019 в спринте.