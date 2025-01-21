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Анастасия Халили верит, что сможет попасть на Олимпийские игры

Камила Абдурахманова
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Биатлонистка Анастасия Халили рассказала о шансах попасть на Олимпиаду.

— Появилась надежда на скорое возвращение на международную арену на следующий сезон после того, как в декабре пошел разбан пловцов, фигуристов и конькобежцев?

— Конечно, у нас все равно продолжается подготовка к Олимпийским играм, которые будут в следующем сезоне. Мы верим и надеемся на лучшее. И, несмотря ни на какие решения, готовимся к выходу на международную арену, — приводит слова Халили «Известия».

Ранее глава Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) Йохан Элиаш сообщил, что выступает за то, чтобы допускать российских спортсменов в нейтральном статусе, как это было на летней Олимпиаде в Париже. Он заявил, что российские атлеты, которые не связаны с силовыми структурами, не должны нести ответственность за деятельность правительства.

Источник: Известия
Биатлон
Анастасия Халили (Гореева)
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