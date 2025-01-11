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Анастасия Халили: «В нашей команде хорошо работают лыжи даже в непростых условиях»

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Победительница гонки преследования на этапе Кубка России в Рязани Анастасия Халили назвала хорошей работу сервиса команды Московской области.

«Дистанция была очень короткая и быстрая порядка 20 минут, но и штрафной круг — короткий. Это не мой формат, — приводит «РБ Спорт» слова Халили. — Я люблю, когда длинная дистанция. Сейчас я неплохо чувствую себя ходом, удавалось отыгрывать штраф, поэтому формат мне понравился. У нас действительно хорошо работают лыжи во всех гонках здесь даже при непростых погодных условиях. Я готовлю лыжи в команде Московской области. Кроме того, нужно находить хорошее место на трассе, чтобы не залезать в грязь.

Один раз заедешь в грязь, лыжи наберут воду и песок, и скольжение будет уже не таким хорошим, поэтому я старалась объезжать все плохие участки на трассе, и мне удалось сохранить лыжи на всю дистанцию. У нас в команде Мособласти усилился как состав спортсменов, так и штаб специалистов. Все работают на благо коллектива.

Действительно, Московская область сейчас выглядит достойно и может возглавить общий зачет командного рейтинга. Мы все работаем — как сервисмены, так и тренеры. Алексей Викторович Нуждов, президент федерации, тоже нас всех поддерживает, поэтому у нас не только лыжи сильно едут, но и мы сами хорошо готовы».

Халили, несмотря на три промаха, одержала победу в гонке преследования, опередив на 9,3 секунды Полину Плюснину.

Источник: bookmaker-ratings.ru
Анастасия Халили (Гореева)
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