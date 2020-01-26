Анаис Бескон: «Это одна из лучших недель в моей карьере»

Французская биатлонистка Анаис Бескон осталась довольна своим выступлением на этапе Кубка мира в Поклюке. Француженка стала третьей в масс-старте, не допустив ни одного промаха.

— Я должна быть очень довольна этим выступлением, мне хорошо удалась стрельба, — цитирует AFP Бескон. — Это показывает, что мы работаем в верном направлении. Хороший знак перед чемпионатом мира. У нас хорошо катили лыжа, за что я благодарна команде. Это очень помогало. Первые круги мне дались непросто, а потом все наладилось. Я успешно прошла серию гонок на требовательной трассе, так что могу сказать, что это одна из лучших недель в моей карьере.