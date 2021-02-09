Американская биатлонистка Иган заявила, что чувствует предательство со стороны Бессеберга

Американская биатлонистка Клэр Иган отметила, что чувствует предательство со стороны бывшего главы IBU Андерса Бессеберга.

8 февраля президент Международного союза биатлонистов Олле Далин написал письмо, в котором извинился перед спортсменами за деятельность Бессеберга и экс генерального секретаря организации Николь Реш, которых обвинили в коррупции и сокрытии допинг-проб российских биатлонистов.

«Я чувствую предательство со стороны Бессеберга и Реш. Спасибо новому президенту за письмо с извинениями. Хорошо, что новые руководители делают все, чтобы подобное не повторилось в будущем. Мы заслуживаем извинений», — приводит слова Иган NRK.

Напомним, что Бессебергу грозит до 10 лет по статье о коррупции.