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Сегодня, 13:30

Алимбекова-Смольская заявила, что желтая майка лидера не оказывает на нее давления

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Обладательница Кубка Содружества, белорусская биатлонистка Динара Алимбекова-Смольская рассказала, что значит для нее бегать в желтой майке лидера, и поблагодарила Россию за организацию соревнований.

«Желтая майка на меня не оказывала никакого давления, потому что я уже давно ее ношу. Мне приятно, что все время меня выхватывают камеры и показывают. Я к этому привыкла еще с тех времен, когда боролась в Кубке мира за майку лучшей молодой спортсменки. Это не придает волнения, а наоборот дает уверенность в своих силах. Кубок Содружества стал для нас хорошей альтернативой в отсутствие международных стартов. Спасибо российской стороне, что организовали эти соревнования и дали нам соревновательную практику», — приводит слова Алимбековой-Смольской Metaratings.ru.

Алимбекова-Смольская победила в общем зачете Кубка Содружества. Спортсменка из Белоруссии набрала 1750 баллов.

Источник: https://metaratings.ru/news/alimbekova-mne-priyatno-kogda-menya-vykhvatyvayut-kamery-i-pokazyvayut-234863/
Биатлон
Динара Алимбекова-Смольская
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