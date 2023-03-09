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Алимбекова-Смольская: «Понимала, что не смогу бороться за первое и второе место»

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Белорусская биатлонистка Динара Алимбекова-Смольская оценила итоги спринта на заключительном этапе Кубка Содружества в Тюмени.

Спортсменка заняла четвертое место по итогам гонки, уступив победительнице Екатерине Носковой 14,9 секунды.

«Сегодня я адекватно оценивала свои силы и понимала, что не смогу бороться за первое и второе место. Старалась чисто пройти огневые рубежи и ждать ошибок от соперниц, но все стреляли хорошо и не дали мне шансов. Но я не расстроена тем, что заняла сегодня четвертое место, потому что сохранила преимущество в общем зачёте», — цитирует Алимбекову-Смольскую Metaratings.

Гонка преследования на этапе Кубка Содружества в Тюмени состоится в субботу, 11 марта. Начало — в 9.00 (мск).

Источник: https://metaratings.ru/news/alimbekova-smolskaya-ne-rasstroena-chetvyortym-mestom-potomu-chto-sokhranila-preimushestvo-v-obshem-zachyote-233976/
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