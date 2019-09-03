Алексей Волков посвятил памяти Ханевольда стихи

Российский биатлонист Алексей Волков опубликовал в Instagrame стихи Людмилы Королевой, посвятив их Харальду Ханевольду. Трехкратный олимпийский чемпион скончался в возрасте 49 лет.

«Господь, как видно, забирает лучших... Я очень горд, что был знаком с ним лично! Это великий пример для всех спортсменов и не только... На все времена! Пусть земля тебе будет пухом!» — также написал Волков.