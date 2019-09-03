Алексей Волков посвятил памяти Ханевольда стихи
Российский биатлонист Алексей Волков опубликовал в Instagrame стихи Людмилы Королевой, посвятив их Харальду Ханевольду. Трехкратный олимпийский чемпион скончался в возрасте 49 лет.
«Господь, как видно, забирает лучших... Я очень горд, что был знаком с ним лично! Это великий пример для всех спортсменов и не только... На все времена! Пусть земля тебе будет пухом!» — также написал Волков.
Уходят те, кто дорог и любим внезапно, безвозвратно, безнадежно... Как трудно сердцем пережить людским, И осознать... (почти что не возможно...) Когда, казалось, Молодость — расцвет, И впереди путей еще так много... Но догорел заката яркий свет, И лишь одна «открыта» им дорога... Бесследно спрячет бремя белый снег прошедших лет и дней давно минувших, Короткой жизни завершен пробег... Господь, как видно, забирает лучших... P. S. Я очень горд что был знаком с ним лично! Это великий пример для всех спортсменов и не только... На все времена! Пусть земля тебе будет пухом! Стихи: Людмила Королева.