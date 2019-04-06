Алексей Слепов: "Задумывался, куда девается форма"

Российский биатлонист Алексей Слепов заявил, что задумывался о том, почему испытывал проблемы с формой на этапах Кубка мира в минувшем сезоне. 32-летний спортсмен добавил, что рассчитывает попасть в сборные Санкт-Петербурга и Владимирской области.

- Я приехал на Кубок мира и ничего особо не показывал, - сказал Слепов в эфире программы "Биатлон. Сделано в России" на телеканале "Матч ТВ". - Ходом отставал в районе минуты и 20 секунд во время спринтерской гонки. В Хохфильцене начал проигрывать по минуте 40 секунд. Там я подзадумался, куда форма девается.

Соперничество с Доллем и Эберхардом на Кубке IBU? У нас была лотерея: кто меньше стрельнет, тот победит. Бежали быстро. Бывало, что я у них выигрывал.

Некоторое время я тренировался в республике Коми с лыжниками, с которыми бегал, когда был чисто лыжником. Но пока ничего не повернулось в мою сторону.

Мне 32 года. Что у меня впереди? Впереди – светлое будущее. В этом сезоне у меня нет ярких аргументов быть в сборной, но, надеюсь, в сборную Санкт-Петербурга и Владимирской области я попаду.

Напомним, в минувшем сезоне Слепов занял 29-е место в зачете Кубка IBU, набрав 201 очко.

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