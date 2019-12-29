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Алексей Слепов: «Будем ждать хороших новостей от тренерского штаба сборной России»

12:58
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Российский биатлонист Алексей Слепов после спринта на «Ижевской винтовке» заявил, что ждет хороших новостей от тренерского штаба сборной страны. Он занял второе место. Ранее он победил в первой спринтерской гонке на 10 км и в индивидуальной гонке на 20 км, выполнив критерии отбора в национальную команду на этапы Кубка мира.

— Будем ждать хороших новостей от тренерского штаба, надеюсь, все будет хорошо у меня и дальше, я в любом случае не отчаиваюсь, собираю все свои вещи и увожу призы домой, — цитирует Слепова ТАСС. — Будем ждать хороших новостей от тренерского штаба, надеюсь, все будет хорошо у меня и дальше, я в любом случае не отчаиваюсь, собираю все свои вещи и увожу призы домой.

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/7443209

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