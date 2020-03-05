Александр Тихонов: «У Губерниева, наверное, совсем плохо с английским и некому помочь с переводом»

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов объяснил ситуацию с делом Александра Логинова. Ранее комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что женщина, обратившаяся в полицию с подозрениями в адрес россиянина во время чемпионата мира, опиралась на слова Тихонова.

— Дорогие друзья! — обратился Тихонов в своем блоге. — Меня сегодня с утра достали представители информационных агентств и печатных изданий о том, что Губерниев сказал, что якобы Логинов снялся с масс-старта по моему совету.

Во-первых, я Логинова физически ни разу не видел на чемпионате мира. Я могу снять со всех телефонов, какие были звонки. У меня даже нет телефона Логинова. Это может подтвердить и Касперович, и сам Логинов.

Во-вторых, я понимаю, что сейчас СБР пытается переложить с больной головы на здоровую ситуацию с доносом в полицию. Якобы в письме Сары Фуссек есть ссылка на мое интервью, где я говорю о наличии у Касперовича украинской аккредитации. Я видел этот документ и там сказано: «Были доклады о том, что Александр Касперович посещает чемпионат мира по фальшивой аккредитации, что ПОДТВЕРЖДАЕТ интервью Александра Тихонова». У Губерниева, наверное, совсем плохо с английским и некому помочь с переводом.

Так вот первоисточником этой информации и выступили неизвестные докладчики. Уверен, что за этим стоят свои же, представители руководства СБР, которые сначала донесли на Касперовича в IBU, а сейчас пытаются свалить все на нас с Касперовичем. Хотя я уверен, что и эту публикацию в IBU получили с легкой руки СБР. Этот тезис о моем интервью, с которого якобы все и началось, Бойцов озвучил в социальных сетях ещё неделю назад до получения письма из Италии. Таким образом, в этой некрасивой истории с предательством тренера лучшего биатлониста России СБР пытается выйти сухим из воды и руками потерявшего совесть комментатора свалить всё на тех, кто поддерживал Логинова все последние годы.