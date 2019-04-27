Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону, бывший президент СБР Александр Тихонов выразил мнение по поводу состава сборной России на следующий сезон. В окончательном списке команды не оказалось Максима Цветкова, Ирины Старых и Екатерины Глазыриной, которые были включены в расширенный состав.

- Правильно, Старых и не должна быть в составе, - цитирует ТАСС Тихонова. - По Цветкову я бы поставил вопрос, это можно было бы обсуждать. Глазырину я бы оставил для участия в отдельных дисциплинах, она бы пригодилась в эстафете. В списке есть те, кого бы я убрал, там есть спортсменки, которых возят уже много лет, а толку нет.